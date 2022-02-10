Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Cатирический мультсериал «Футурама» получит продолжение 01:56
Украина в 2022 году может получить американские катера Mark VI 01:51
Макрон прокомментировал свой диалог с Путиным 01:40
Российский хоккеист попал в голосование ИИХФ на лучшего игрока дня на ОИ 01:37
Подозреваемый в ограблении вдовы Градского раскрыл подробности преступления 01:19
Губерниев считает, что WADA по-хамски пытается выбить Россию с Олимпиады 01:18
Россиянам рассказали об смертельно опасном симптоме «омикрона» у детей 01:17
Вице-губернатор Петербурга Потехина: в гимназии проводится проверка после скандала... 01:01
Шведская лыжница рассказала, как потеряла сознание после гонки на ОИ 01:01
Поезд протаранил легковой автомобиль в Москве 00:57

Северный флот РФ получит первый штатный носитель гиперзвукового оружия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

До конца 2022 года в состав Северного флота России войдет первый штатный носитель гиперзвукового оружия — новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

К этому сроку корабль должен пройти все ходовые испытания, а также выполнить стрельбу штатным оружием по морским, воздушным и наземным целям. Фрегат будет базироваться в Североморске и войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей СФ.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

Это третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350. В боевом составе Северного флота в настоящее время числятся два фрегата данного проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие этих кораблей — ракетный комплекс «Калибр-НК».

Планируется также, что «Адмирал Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет следить за учениями НАТО Cold Response 2022 в Норвегии. Именно этот корабль успешно запустил «Циркон» на испытаниях в 2021 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть