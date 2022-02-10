Северный флот РФ получит первый штатный носитель гиперзвукового оружия

До конца 2022 года в состав Северного флота России войдет первый штатный носитель гиперзвукового оружия — новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

К этому сроку корабль должен пройти все ходовые испытания, а также выполнить стрельбу штатным оружием по морским, воздушным и наземным целям. Фрегат будет базироваться в Североморске и войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей СФ.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

Это третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350. В боевом составе Северного флота в настоящее время числятся два фрегата данного проекта — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие этих кораблей — ракетный комплекс «Калибр-НК».

Планируется также, что «Адмирал Горшков», вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», будет следить за учениями НАТО Cold Response 2022 в Норвегии. Именно этот корабль успешно запустил «Циркон» на испытаниях в 2021 году.