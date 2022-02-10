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В Минобороны РФ заявили о выезжающих из Сирии экс-боевиках ИГ*

ЦПВС: поступили данные о выезде из САР амнистированных при поддержке США экс-боевиков ИГ*

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что в ЦПВС поступила информация о выезде из страны амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГ (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости».

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о выезде за пределы Сирийской Арабской Республики амнистированных при поддержке США бывших боевиков ИГИЛ, ранее находившихся в подконтрольных курдской администрации местах заключения на территории Заевфратья», — рассказал контр-адмирал.

По его словам, используя поддельные паспорта экс-боевики выезжают из Сирии в Соединенные Штаты, Канаду и страны Евросоюза.

Ранее Журавлев заявил, что лидеры бандподполья планируют диверсии против государственных служащих и объектов в сирийских провинциях Хомс, Дамаск, Дераа и Эс-Сувейда.

По его словам, российский Центр примирения продолжает работу, которая направлена на невоенное разрешение ситуации и дальнейшее оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

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