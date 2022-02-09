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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Власти Дании заявили, что не смогут помочь Украине

Премьер Фредериксен: Дания не может немедленно помочь Украине

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Ludovic Marin/AP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген не может немедленно ответить на запрос Украины о предоставлении помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть некоторые конкретные запросы из Украины, с которыми мы не можем напрямую помочь, но мы работаем дальше», — рассказала премьер.

Она не пояснила, о каком украинском запросе идет речь, отметив, что Дания не против помощи в военном отношении.

Ранее министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что королевство не передаст Украине 400 снятых с вооружения переносных зенитных ракетных комплексов «Стингер».

Бедсков добавил, что «Стингеры» в скором времени утилизируют, а Украине Дания поможет в области наращивания киберпотенциала.

Лентфер в свою очередь отметил, что у армии есть вооружения, которые она использует, которые планирует использовать, однако нет «чего-то, что мы должны отдать другим».

До этого правительство Дании по рекомендации минобороны страны приняло решение повысить готовность национальных вооруженных сил для обеспечения поддержки усилий НАТО в условиях напряженности вокруг ситуации с Украиной.

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