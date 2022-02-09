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Российские военные провели учение по отражению подводных диверсантов

Водолазы Черноморского флота провели учение по отражению подводных диверсантов и их сил

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Водолазы Черноморского флота России провели учение по отражению подводных диверсантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление отдела информационного обеспечения ЧФ.

«После обнаружения условного противника водолазы в ходе условного боя с диверсантами отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и стрельбой из специальных подводных пистолетов СПП-1», — говорится в сообщении.

Согласно сценарию учений, подводные диверсанты пытались напасть на российские корабли в военной гавани. Выступили против условного противника военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Для поиска врага использовался телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350».

Отмечается, что из-за непогоды маневры проводились на учебно-тренировочном комплексе в специальном бассейне.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия завершили создание группировок войск для учений «Союзная решимость — 2022».

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