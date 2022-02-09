Российские военные провели учение по отражению подводных диверсантов

Водолазы Черноморского флота России провели учение по отражению подводных диверсантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление отдела информационного обеспечения ЧФ.

«После обнаружения условного противника водолазы в ходе условного боя с диверсантами отработали приемы подводного боя с применением холодного оружия и стрельбой из специальных подводных пистолетов СПП-1», — говорится в сообщении.

Согласно сценарию учений, подводные диверсанты пытались напасть на российские корабли в военной гавани. Выступили против условного противника военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. Для поиска врага использовался телеуправляемый подводный аппарат «Марлин-350».

Отмечается, что из-за непогоды маневры проводились на учебно-тренировочном комплексе в специальном бассейне.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия завершили создание группировок войск для учений «Союзная решимость — 2022».