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Сирийский военнослужащий погиб при ракетной атаке Израиля

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Syrian Central Military Media/AP

Командование вооруженных сил Сирии сообщило, что в результате израильской атаки погиб военнослужащий и пятеро пострадали, передает агентство SANA.

В заявлении говорится, что Израиль нанес удар из воздушного пространства юго-восточнее Бейрута в 00:56 (совпадает с мск) и ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. Позднее, в 1:10, была предпринята вторая атака. Удар был осуществлен ракетами класса «земля-земля» со стороны Голанских высот и поразил несколько целей в окрестностях города Дамаска, сообщает командование.

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что нанесли удар по средствам противовоздушной обороны Сирии в ответ на запуск с территории САР зенитной ракеты.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над Дамаском. По данным The Jerusalem Post, в городе Умм-эль-Фахм на севере Израиля, а также на Западном берегу сработали сирены воздушной тревоги из-за запуска зенитной ракеты из Сирии.

В декабре прошлого года Израиль атаковал главный порт Сирии вблизи российской авиабазы Хмеймим.

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