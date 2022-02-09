США перебросили в Польшу новую партию военных

Четыре военно-транспортных самолета C-17A Globemaster III с подразделениями 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибыли в Польшу, передает «Интерфакс».

По информации источника, самолеты вылетели с базы Форт-Брэгг в Северной Каролине и приземлились в аэропорту польского города Жешув, который расположен в 90 км от границы с Украиной.

Уточняется, что в Польшу переброшено как минимум 750 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. В целом в этом месте будет размещено около 1,7 тыс. американских десантников.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил об отправке дополнительных военных сил в ФРГ, Польшу и Румынию в связи с обстановкой вокруг Украины. При этом он уточнил, что они «не намерены воевать на Украине», а «будут обеспечивать надежную оборону» союзников США по НАТО.

Также Кирби отмечал, что силы США в Европе могут быть перебазированы на Украину для «содействия эвакуации» граждан.