В Бразилии рассказали, что им мешает купить российское вооружение

Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что покупка российских вооружений затруднена ввиду того, что страна обладает статусом основного союзника вне НАТО. Об это он рассказал в интервью газете Valor Econômico.

«Мы не покупаем российские вооружения. <...> Основной причиной является то, что Бразилия обладает статусом основного союзника вне НАТО», — заявил изданию Моурау.

Он добавил, что не видит, чтобы бразильские военные круги относились к какому-либо соглашению в этой сфере с симпатией.

Бразилия ранее приобрела у Москвы военные вертолеты Ми-35М. Это соглашение было подписано в ноябре 2008 года во время президентства Дмитрия Медведева. По словам вице-президента Бразилии, страна впоследствии столкнулась с «проблемами при их обслуживании».

Ранее бразильская сторона проявила интерес к закупке ЗРПК «Панцирь-С1» в связи с необходимостью обеспечения безопасности, проводимых в то время в стране важных международных мероприятий.

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук сообщил ТАСС, что «вопрос приобретения бразильской стороной «Панциря» не снят с повестки дня».

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» был создан для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любой погоде. Современное ракетно-пушечное вооружение может поразить все типы пилотируемых и беспилотных целей.