Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Минобороны РФ рассказали о планах боевиков в провинциях Сирии 08.02.2022, 23:50
Вяльбе раскритиковала СМИ за интерес к лыжным гонкам раз в четыре... 08.02.2022, 23:50
Мужа Камалы Харрис эвакуировали из-за сообщения о минировании 08.02.2022, 23:46
В США оценили немедленное ужесточение санкций против «Северного потока... 08.02.2022, 23:45
Моргенштерн опроверг заявления о своей эмиграции 08.02.2022, 23:32
Байден высказался об амбициях Макрона 08.02.2022, 23:31
Выигравший серебро белорусский биатлонист поблагодарил за помощь... 08.02.2022, 23:24
Овечкин рассказал, как перенес коронавирус 08.02.2022, 23:23
Белый дом прокомментировал переговоры Путина и Макрона 08.02.2022, 23:16
Вирусолог назвал дату завершения волны COVID-19 в России 08.02.2022, 23:10

Глава Минобороны Украины Резников повторно заболел COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что снова заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Дополнил статистику... Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну...» — написал Резников.

В предыдущий раз глава оборонного ведомства Украины заявил о своем заражении коронавирусом 11 ноября 2020 года, когда получил положительный результат ПЦР-теста и пребывал на самоизоляции.

В июне 2020 года в офисе президента Украины Владимира Зеленского была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

По данным источников, коронавирусом заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. До этого они были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть