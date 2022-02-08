Глава Минобороны Украины Резников повторно заболел COVID-19

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что снова заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«Дополнил статистику... Чувствую себя хорошо, на самоизоляции, но в рабочем режиме. За почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну...» — написал Резников.

В предыдущий раз глава оборонного ведомства Украины заявил о своем заражении коронавирусом 11 ноября 2020 года, когда получил положительный результат ПЦР-теста и пребывал на самоизоляции.

В июне 2020 года в офисе президента Украины Владимира Зеленского была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

По данным источников, коронавирусом заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. До этого они были на переговорах в Париже и встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.