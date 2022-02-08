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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина получила от Великобритании ракеты для «войны» с российским флотом

Посол Украины Пристайко: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с ВМФ России

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Великобритания предоставила Украине ракеты для борьбы с российским ВМФ в Черном море. Об этом в беседе с радио «Новое время» заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

«В первый раз наши Вооруженные силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые будут позволять нам наконец противопоставить что-то русским в Черном и Азовском морях», — сказал он.

Дипломат уточнил, что Великобритания ищет себе друзей и Украина в этом плане подходит на эту роль, несмотря на наличие проблем у Киева. Для демонстрации готовности к союзу, Лондон заключил с Киевом военное соглашение на два миллиарда долларов.

«Наши Вооруженные силы таких серьезных средств для развития извне не получали никогда», — рассказал Пристайко.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее премьер-министр Великобритании прокомментировал ситуацию на Украине, выразив надежду, что ее удастся урегулировать средствами дипломатии.

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