Пентагон не видит наращивания сил России у восточного фланга НАТО

Соединенные Штаты не видят прямой угрозы восточному флангу НАТО со стороны российских сил. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге.

«Никаких специфических или дополнительных угроз, исходящих напрямую от России, восточному флангу НАТО нет», — сказал Кирби.

При этом он добавил, что США по-прежнему видят большое скопление российских войск на границе РФ и Украины, а также в Белоруссии.

«Лишь в течение [минувших] выходных мы видели, что [президент России Владимир] Путин увеличил потенциал, [сосредоточенный] у границы с Украиной и затем Белоруссии», — заявил представитель Пентагона.

Согласно представленным им данным, группировка российских войск на границе с Украиной включает «намного больше 100 тысяч человек и продолжает увеличиваться».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял, что не видит «сиюминутных» военных угроз со стороны России. По его словам, «рано или поздно» якобы вторжение на Украину может случиться, но отсутствует «сиюминутный риск». Он также говорил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая.

В то же время помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия может вторгнуться в любой момент и попытаться «аннексировать Донбасс».