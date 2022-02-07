Белорусский контингент в Сирии будет подчиняться военным России

Белорусский контингент, отправленный для оказания помощи Сирии, будет в оперативном подчинении у российских военных. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным агентства, их будут привлекать к выполнению мероприятий исключительно в гуманитарных целях «вне зоны боевых действий».

Российские военные, как сообщается, будут размещены на авиабазе Хмеймим.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры и подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в оказании гуманитарной помощи Сирии. Проект договора об оказании помощи Сирии предусматривает отправку в республику белорусского воинского контингента. Так, согласно документу, «белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек».

Как рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин, экономическая ситуация в Сирии очень непростая. По его словам, 9 из 10 сирийцев находятся за чертой бедности. Кроме того, ситуация в республике осложняется пандемией коронавируса. По данным ВОЗ, в Сирии сейчас полноценно работает только 50% медицинских учреждений. Сегодня около 75% населения Сирии зависят от гуманитарной помощи, отметил он.