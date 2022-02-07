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В Германии заявили о готовности направить военнослужащих в Литву

Минобороны ФРГ: Германия готова направить до 350 дополнительных военнослужащих в Литву

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что Германия готова дополнительно передислоцировать до 350 военнослужащих в Литву. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

«Мы усиливаем нашу поддержку на восточном фланге НАТО. Только что мы проинформировали бундестаг, что до 350 дополнительных военнослужащих могут быть переброшены к боевой группе в Литве. Министр (обороны ФРГ Кристине) Ламбрехт согласовала это с партнерами в Прибалтике», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат в случае возможной отправки в Европу. США собираются перебросить порядка двух тыс. военных в Польшу и Германию, а также передислоцировать часть сил из Германии в Румынию.

«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», — говорится в публикации.

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