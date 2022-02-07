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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД РФ о «концентрации» военных на границе с Украиной: где им надо, там они и есть

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Константин Морозов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о «концентрации» российских войск у границ с Украиной.

«Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома», — заявила она в эфире «Первого канала», отвечая на вопрос одного из западных журналистов.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой.

При этом на Украине заявляют, что слухи о «громадной российской армии» у восточных границ страны преувеличены. По словам экс-глава минобороны Украины Андрея Загороднюка, украинские военные не видят тех 200 тыс. человек, которые нужны для вторжения.

В течение последних месяцев на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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