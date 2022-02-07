Япония выразила протест из-за военных учений России в районе Южный Курил

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио выражает протест против российских учений в районе Курильских островов.

«Россия издала предупреждение о том, что пуски будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим мы заявили России протест по дипломатическим каналам», — сказал он на пресс-конференции.

Мацуно добавил, что правительство Японии не потерпит усиления военного присутствия России на Южных Курилах.

Отмечается, что японская береговая охрана уже предупредила граждан об опасности передвижения в данном районе.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.