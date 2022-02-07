Минобороны Украины сочло низкой вероятность эскалации на границе

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность эскалации вокруг страны может быть оценена как низкая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сейчас может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая», — сказал он.

Резников добавил, что украинские спецслужбы внимательно следят за совместными военными учениями РФ и Белоруссии. Министр также подчеркнул, что на Украине обладают всей полнотой информации, а для исключения «любых провокаций» ведется скоординированная работа.

Ранее Резников заявил об отсутствии «сиюминутных» военных угроз со стороны РФ. Также он заявил, что Киев не готовит нападения на Донбасс и Крым.

Также замминистра обороны Украины вступилась за Путина после «допроса» телеведущего на тему России.