Американский разведчик рассказал о сценарии войны США и России

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что участие американской армии в войне против России из-за Украины станет для нее «самоубийством». Об этом сообщает RT.

Он указал, что включение Украины в НАТО, согласно пятой статье устава, обяжет альянс выступить на украинской стороне в случае войны с РФ. Организация будет вынуждена развернуть на Украине силы ПВО, боевые группы и авиацию. После этого Киев может почувствовать смелость начать гибридный конфликт против «оккупации Крыма Россией», заявил экс-разведчик.

В этом случае России придется ответить, указал он. В итоге произойдет вооруженный конфликт, в который Украина втянет НАТО, считает Риттер.

«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», — продолжил офицер.

Как пояснил Риттер, армия Соединенных Штатов не организована, ее военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с РФ. Кроме того, американская доктрина не предусматривает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению армии США, предположил военный.

«Короче говоря, это будет разгром», — отметил он.

Бывший разведчик сослался на исследование американской армии 2017 года. В нем говорилось, что 20-летняя кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не смогут одержать вверх над равным противником. В документе также сказано, что американская армия плохо организована и недостаточно оснащена, а также имеет сильную зависимость от спутниковой связи, что при противостоянии со средствами радиоэлектронной борьбы России привело бы к уничтожению вооруженных сил США.

«Даже если американские вооруженные силы могут противостоять российскому противнику (чего они не могут), им просто не хватает численности, чтобы выжить в любом длительном сражении или кампании», – выразил мнение Риттер.

Также он предупредил, что в любой войне с РФ войска США будут уничтожены в больших количествах.

«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – добавил эксперт.

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