Генерал ВСУ пожаловался на дефицит боеприпасов и топлива в украинской армии

Генерал-полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Колесник заявил, что армия страны столкнулась с серьезным дефицитом горючего, боеприпасов, а также средств защиты, в том числе бронежилетов и касок. Об этом он сказал в эфире телеканала «Апостроф».

По словам военного, стратегический и оперативный запас горюче-смазочных материалов почти отсутствует.

«По некоторым видам боеприпасов некомплект», — сообщил Колесник.

Он также выразил надежду на помощь Запада в решении данных проблем.

Накануне стало известно, что восьмой самолет с 86 тоннами боеприпасов прилетел на Украину из США.

В то время как НАТО не оказывает непосредственную военную поддержку Украине, некоторые страны-члены альянса предоставляют Киеву военную помощь. В их числе находятся США, Канада и Польша.

США значительно усилили военную поддержку Украины на фоне опасений по «вторжению» России из-за предполагаемого усиления российских сил у границ соседнего государства. Первый пакет помощи Киев получил утром 22 января. В начале февраля Соединенные Штаты доставили в Киев 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

4 февраля Канада направила на Украину военно-транспортный самолет C-177 Globemaster с очередной партией нелетального вооружения, а день спустя Польша заявила, что готовит второй пакет военно-технической помощи для Украины.