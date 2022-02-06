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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Военный ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Народная милиция ДНР заявила о гибели военнослужащего в результате обстрела украинскими силовиками

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Военный самопровозглашенной Донецкой народной республики стал жертвой обстрела со стороны украинских силовиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Он сообщил, что в воскресенье, 6 февраля, снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с огневой позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое северное открыл прицельный огонь по позиции защитников республики в районе Верхнеторецкое южное, в результате чего погиб один военнослужащий ДНР.

Недавно стало известно о гибели еще одного военного в Донбассе.

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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