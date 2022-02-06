Военный ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Военный самопровозглашенной Донецкой народной республики стал жертвой обстрела со стороны украинских силовиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР.

Он сообщил, что в воскресенье, 6 февраля, снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с огневой позиции в районе населенного пункта Верхнеторецкое северное открыл прицельный огонь по позиции защитников республики в районе Верхнеторецкое южное, в результате чего погиб один военнослужащий ДНР.

Недавно стало известно о гибели еще одного военного в Донбассе.

Ранее в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что Украина готовит информационную провокацию, чтобы начать широкомасштабные боевые действия в Донбассе. По данным разведки ЛНР, операция под названием CRUSHING SWORD украинских спецслужб будет проводиться совместно с западными коллегами. Ее целью будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение республик Донбасса и России в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко объяснял, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сравнил действия украинских властей с тем, как начиналась Вторая мировая война.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.