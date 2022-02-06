WP: Россия стянула к границам 70% военных сил для «вторжения» на Украину

Газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки сообщила, что Россия «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения.

По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой. Утверждается, что две недели назад на границе было зафиксировано 60 таких групп.

Также в материале говорится, Россия может начать десантные атаки вдоль побережья с боевых кораблей в Черном море. Всего РФ «потребуется два дня», чтобы войти в Киев.

Газета считает, что вторжение на Украину может привести к гибели до 50 тысяч мирных жителей, вызвать гуманитарный кризис и спровоцировать волну беженцев до 5 млн человек.

При этом Reuters утверждает, что предполагаемые потери среди мирного населения, а также военнослужащих в случае полномасштабного «вторжения» России на Украину составят до 85 тысяч человек.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.