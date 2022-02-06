Министр обороны ФРГ Ламбрехт: Германия может увеличить численность своих военных в Литве

Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Германия не исключает возможности развертывания дополнительного воинского контингента в Литве. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В принципе, дополнительные войска доступны в качестве подкрепления, и в данный момент мы ведем переговоры с Литвой, чтобы выяснить, что именно имело бы смысл в этом отношении», — рассказала Ламбрехт.

Она подчеркнула, что Германия «уже вносит важный вклад» в обеспечение безопасности Литвы, возглавляя боевую группу НАТО.

Ранее российский политолог Александр Носович заявил, что вскоре НАТО может расширить свою инфраструктуру на востоке, а именно в Польше и Прибалтике.

Он отметил, что главными игроками в этой ситуации являются Штаты и России.

Накануне стало известно, что самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии приземлился в польском Жешуве.

Эти военные направлены на укрепление сил НАТО в Восточной Европе.

Представитель 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчиньский заявил на брифинге, что всего в Польшу должны быть отправлены 1,7 тысячи человек.