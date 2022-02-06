В США рассказали о возможном количестве жертв при «вторжении» России на Украину

По подсчетам американских властей, предполагаемые потери среди мирного населения, а также военнослужащих в случае полномасштабного «вторжения» России на Украину составят до 85 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников США.

В публикации отмечается, что могут погибнуть до 25 тысяч украинских военных, до 10 тыс – российских, и до 50 тысяч мирных граждан.

По данным агентства, в последние дни Россия якобы увеличила количество батальонных тактических групп на границе с Украиной с 60 до 83, еще 14 — находятся в пути.

В статье подчеркивается, что военные действия начнутся 15 февраля, при этом власти Соединенных Штатов не исключают наличие в планах президента России других планов кроме полномасштабного «вторжения».

Агентство отмечает, что его собеседники не предоставили доказательств, которые подтверждают их оценки.

Ранее стало известно, что после «вторжения» на украинскую территорию Россия создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на отчет внешней разведки.