Российские подводные лодки получат на вооружение «динозавров»

Электрические торпеды УЭТ-1 «Ихтиозавр» поступят на вооружение военно-морского флота России — в частности, этими торпедам будут вооружены новейшие российские атомные подводные лодки, сообщает ТАСС.

«В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами УЭТ-1», — пояснил источник в военно-промышленном комплексе.

В первую очередь, торпедами будут оснащены дизель-электрические подводные лодки типа «Варшавянка» (проект 636.3) и «Лада» (проект 677). Затем, торпедами будут перевооружены все российские атомоходы.

Ранее стало известно, зачем Россия увеличивает производство «Ихтиозавров».

Торпеды «Ихтиозавр» производятся на заводе «Дагдизель» в Дагестане (входит в ОАО «Корпорация «Татическое ракетное вооружение», КТРВ). Ранее сообщалось, что в рамках пятилетнего контракта, заключенного в 2018 году, завод должен поставить для ВМФ России 73 торпеды.

«Дагдизель» впервые заявил о новой торпеде в 2017 году на Международном военно-морском салоне – представил экспортный вариант торпеды УЭТ-1Э. Также сообщалось об изделии УЭТ-1 для российского флота с улучшенными характеристиками.