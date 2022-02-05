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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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NYT пишет, что российские военные готовы к вторжению на Украину

NYT: российские военные завершают последние приготовления к вторжению на Украину

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Российские военные завершают финальные приготовления к военным действиям с Украиной. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По оценке представителя украинской стороны, российские военные пока не готовы к «тотальному вторжению», но ряд армейских частей достигли уже полной боевой мощи. В скором времени, если прикажет Кремль, они могут начать боевые действия, добавил он.

Издание отмечает, что особую озабоченность украинских чиновников вызывает переброска в Крым 10 тыс. военных, включая пехоту и воздушно-десантные войска. При этом у Киева якобы есть спутниковые снимки, свидетельствующие, что силы, базирующиеся вблизи Керченского пролива и в штаб-квартире Черноморского флота России в Севастополе были переведены в самый высокий уровень готовности.

Украинская сторона полагает, что это может означать скорую готовность России к началу военных действий примерно в 1290 км от восточной и южной границ Украины.

Ранее агентство Bloomberg выпустило заголовок о начале вторжения России на Украину. Вскоре запись удалили с сайта, назвав публикацию непреднамеренной и ошибочной. По словам редакции американского агентства, заголовки для новостей там готовятся заранее, сейчас причины инцидента расследуются.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данное сообщение американского информагентства говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. В ООН призвали избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации.

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