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Израиль запретил странам Балтии поставки вооружения Украине

Breaking Defense: Израиль запретил Эстонии, Латвии и Литве поставлять свое оружие на Украину

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Израиль запретил странам Балтии поставки какого-либо своего вооружения Украине, сообщает Breaking Defense.

По данным источников в Минобороны страны Израиля, Эстонии, Латвии и Литве запретили передавать Киеву оружие израильского производства, в том числе противотанковые комплексы Spike.

Как заявил старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности (INSS) Эльдад Шавит, Израиль намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, что может противоречить политике администрации США, «особенно если будет принято решение значительно усилить дипломатические и экономические санкции против России».

В статье также отмечается, что, хотя Израиль поддерживает политические отношения с Украиной, за последнее десятилетие он не продавал стране никакого оружия. Балтийские страны заказали противотанковое оружие Spike через Eurospike GmbH, совместное предприятие израильской Rafael и немецкой Diehl Defense и Rheinmetall.

Израиль заинтересован в хороших отношениях с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле», пишет автор статьи.

Ранее Госдеп разрешил странам Балтии передать Украине американское оружие. В то же время Германия запретила Эстонии поставки Украине оружия своего производства.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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