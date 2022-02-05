Израиль запретил странам Балтии поставки вооружения Украине

Израиль запретил странам Балтии поставки какого-либо своего вооружения Украине, сообщает Breaking Defense.

По данным источников в Минобороны страны Израиля, Эстонии, Латвии и Литве запретили передавать Киеву оружие израильского производства, в том числе противотанковые комплексы Spike.

Как заявил старший научный сотрудник Израильского института исследований национальной безопасности (INSS) Эльдад Шавит, Израиль намерен поддерживать хорошие отношения с Россией, что может противоречить политике администрации США, «особенно если будет принято решение значительно усилить дипломатические и экономические санкции против России».

В статье также отмечается, что, хотя Израиль поддерживает политические отношения с Украиной, за последнее десятилетие он не продавал стране никакого оружия. Балтийские страны заказали противотанковое оружие Spike через Eurospike GmbH, совместное предприятие израильской Rafael и немецкой Diehl Defense и Rheinmetall.

Израиль заинтересован в хороших отношениях с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле», пишет автор статьи.

Ранее Госдеп разрешил странам Балтии передать Украине американское оружие. В то же время Германия запретила Эстонии поставки Украине оружия своего производства.