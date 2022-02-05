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В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в Донбассе

ЛНР: ВСУ разместили бронетехнику в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе

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Global Look Press

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что вооруженные силы Украины разместили две единицы бронетехники в селе Клиновое недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — сказал представитель ведомства.

Накануне официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что подготовка украинских силовиков к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу.

По его словам, большая часть полученных от США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW, и NLAW уже доставлены на позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.

До этого заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стягивает к границам с Донбассом две трети своих войск.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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