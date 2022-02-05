DPA: Киев направил ФРГ «список пожеланий» военной помощи

Украина направил ФРГ список, где указала, что именно Киеву необходимо получить из военной помощи. Об этом говорится в сообщении агентства DPA, опубликованном в Twitter.

«Украина долгое время жаловалась, что Германия не предоставляет ей военную поддержку, необходимую ей в противостоянии с Россией. Теперь она послала список пожеланий в Берлин», — сказано в сообщении.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Украина ожидает от ФРГ передачу военных кораблей и современных систем противовоздушной обороны (ПВО). Как подчеркнул дипломат, сейчас Киеву нужно оружие для обороны. При этом Мельник допускает, что у Берлина не хватает «политической воли» на обеспечение украинской стороны вооружениями.

Он также призвал немецкие власти взять пример с Великобритании, решившей поставить Киеву противотанковые вооружения.

В Германии неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отмечал, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».