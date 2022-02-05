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Штурмовики Су-25СМ перебазированы из России в Белоруссию для грядущих учений

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Александр Елистратов/TACC

В Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовики Су-25СМ завершили перебазирование в Белоруссию для участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили. Об этом сообщает ТАСС.

Российские летчики осуществили перелет с аэродрома в Приморском крае в Брестскую область, преодолев более семи тысяч километров.

Военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» пройдут с 10 по 20 февраля. Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа — первый из них, подразумевающий передислокацию техники и создание группировок войск, завершиться до 9 февраля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель совместных учений России и Белоруссии.

В Минске уточнили, что эти маневры носят оборонительный характер, они пройдут не только на белорусских полигонах, но и развернутся вблизи государственной границы страны. Численность некоторых группировок войск, сосредоточенных на территории сопредельных стран, достигает 30 тыс. человек.

Накануне Лукашенко встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу. Они обсудили предстоящие совместные военные учения. Белорусский лидер также заявил о желании купить у России всю военную технику с учений. В свою очередь в НАТО выразили свою озабоченность происходящим.

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