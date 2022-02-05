В НАТО заявили, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью французскому каналу France 24 сообщил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав.

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — казал замгенсека, добавив, что консенсус среди стран-членов и союзников пока по данному вопросу не достигнут.

Джоанэ напомнил, что НАТО выражает поддержку Киеву, однако в каких-либо военных действиях на территории Украины участие принимать не планирует.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна «абсолютно готова» к членству в НАТО. По его словам, Киев рассчитывает получить «конкретные сроки» саммите НАТО в Мадриде, который состоится этим летом.

Полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке и военный эксперт Олег Стариков заявил, что стране необходимо выполнить ряд условий для вступления в Североатлантический альянс