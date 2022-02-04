Стало известно, когда американские войска прибудут в Польшу

Прибытие в Польшу первых американских военнослужащих, направленное на усиление НАТО в Восточной Европе, ожидается в субботу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны.

При этом источники отметили, что планы могут измениться в зависимости от ситуацией в области безопасности и логистики.

Накануне сообщалось, что первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу. По имеющейся информации, контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster. Уточняется, что основная часть этих американских военных будет дислоцирована и размещена в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

Ранее Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат в случае возможной переброски американских сил в Европу. Президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск.

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.