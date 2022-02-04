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В НАТО считают расширение альянса на восток «историей большого успеха»

Генсек НАТО Столтенберг: расширение альянса на восток способствовало распространению демократии в Европе

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Frederic Sierakowski/Global Look Press

Расширение НАТО на восток Европы стало «историей большого успеха» и способствовало распространению свободы и демократии в Европе. Такую позицию высказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью американскому телеканалу MSNBC.

«Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию по Европе», — сказал генсек.

По его мнению, когда речь заходит о расширении альянса, на самом деле встаем дилемма между свободным выбором независимых наций и возвращением к «эпохе сфер влияния великих держав».

«Фундаментально это не об экспансии НАТО, это об уважении прав каждой суверенной нации выбирать собственный путь, в том числе решать, хотят ли они принадлежать НАТО или нет. НАТО уважает эти суверенные свободные решения. И НАТО никогда не принуждала ни одну страну влиться в наши ряды», — подчеркнул Столтенберг.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году сказал, что НАТО «зазывает всех подряд» присоединиться к альянсу.

Одним из вопросов, который беспокоил Москву в последние годы, стало вступление Украины в НАТО. В предложенных альянсу гарантиях безопасности предлагалось исключить подобный шаг, потому что это повлияет на безопасность Киева. США якобы указали, что не разделяют эту точку зрения России, но готовы обсудить «интерпретации» этого принципа.

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