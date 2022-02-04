Британский посол рассказала об оружии, которое Лондон поставил Киеву

Великобритания поставила Украине противотанковые ракеты с радиусом действия около четырех километров. Об этом заявила посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в интервью телеканалу RTVI.

«Мы работаем с легитимной украинской армией. Поставленное нами Украине оборудование — оборонительное. Это противотанковые ракеты с радиусом действия около 4 км. Мы действуем полностью в рамках закона», — сказала посол.

Она также подчеркнула, что все действия Великобритании соответствуют международным обязательствам по линии ОБСЕ, и если бы Киев «не ощущал серьезную угрозу для себя, он бы не стал обращаться к нам за помощью».

При этом представитель Лондона отметила, что они «не хотят конфликта» между Россией и Украиной, призывая Москву «разрядить напряженность».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет.

Польша также приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение и планирует передать «несколько десятков тысяч штук» вооружения.