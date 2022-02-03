США начали переброску дополнительных войск в Европу

Первые военно-транспортные самолеты США начали переброску дополнительных американских войск в Европу в рамках ответа Вашингтона на ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает .РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ.

По имеющейся информации, контингент из двух тысяч военных вылетел из воинской части в Северной Каролине на самолетах C-17 Globemaster. Уточняется, что основная часть этих американских военных будет дислоцирована и размещена в Польше, остальные будут временно базироваться в Германии.

Ранее Пентагон приказал привести в повышенную готовность еще несколько тысяч солдат в случае возможной переброски американских сил в Европу. Президент Джо Байден официально одобрил развертывание дополнительных войск.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает увеличение военного контингента США в Восточной Европе и передачу авианосной ударной группировки в Средиземном море.