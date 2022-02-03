На Украине расширят производство турецких беспилотников

Киев и Анкара заключили соглашение, предусматривающее расширение производства турецких беспилотников Bayraktar на украинской территории. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости».

«Сегодня подписано соглашение, которое существенно расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине», — сказал глава государства.

Он отметил, что этот договор обеспечит новые технологии, новые рабочие места, а также увеличит обороноспособность страны.

Ранее начальник генштаба вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что Киев собирается наращивать число дронов Bayraktar.

26 октября прошлого года стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине заявили, что не допускали никаких нарушений.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не свидетельствует о наступлении украинских войск на вооруженные силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и использовано «именно для защиты» украинского государства.

О том же заявил и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев действовал в интересах самообороны и ничего не нарушил, применив ударный беспилотник в Донбассе.