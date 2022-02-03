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В Белоруссии рассказали подробности запуска украинского беспилотника

Минобороны Белоруссии: нарушивший границу дрон был запущен в Волынской области

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Министерство обороны Белоруссии раскрыло подробности запуска украинского беспилотника, который, как утверждают в Минске, незаконно пересек границу республики, сообщает БелТА.

По информации оборонного ведомства, дрон был запущен 24 января в 10.58 в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области в 1,7 км от белорусской границы. После чего беспилотник пересек государственную границу Белоруссии в районе деревни Хмелище Малоритского района и «проследовал в район дислокации полигона Брестский», уточнили в Минобороны.

В связи с происшествием МИД ранее вызвал украинского посла в республике Игоря Кизима. Белорусская сторона заявила ему решительный протест и сообщила, что подобным «недружественным шагом» Киев провоцирует обострение ситуации в регионе и «не способствует цивилизованному двустороннему диалогу». Минск потребовал от Украины не допускать такого в дальнейшем.

Минобороны Белоруссии, в свою очередь, вызвало военного атташе Украины — полковника Кацубу. Ему также вручили ноту протеста, попросили разобраться с этим случаем и сообщить о результатах белорусской стороне.

Украина со своей стороны заявила, что не отправляла дрон на территорию Белоруссии.

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