НАТО заявил о крупнейшем наращивании российских военных сил в Белоруссии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение последних дней альянс наблюдает крупнейшее со времен «холодной войны» наращивание российских военных сил в Белоруссии. Об этом генсек сказал по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски, передает ТАСС.

«Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения «Искандер» и комплексов ПВО С-400», — сказал Столтенберг.

По его словам, все это происходит параллельно с подготовкой к учениям российских ядерных сил. Глава НАТО призвал Россию «к деэскалации».

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время отправят дополнительные военные силы в Румынию, Польшу и Германию. По его словам, силы направляются в регион «не навсегда» и принятое решение является «реакцией на текущую ситуацию».

В последние месяцы на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.