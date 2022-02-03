В США оценили польское оружие для Украины

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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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The Drive: польские ПЗРК «Гром» помогут Украине справиться с российскими вертолетами

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Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Гром», которые Польша предоставит Украине, сейчас бы очень пригодились Киеву. Об этом говорится в статье издания The Drive.

По мнению автора публикации, Россия в случае нападения на Украину применит вертолеты и штурмовики, против которых весьма эффективны ПЗРК.

«ПЗРК может угрожать всем типам летательных аппаратов, от истребителей до вертолетов, особенно тем, у которых нет надежных систем инфракрасного противодействия», — пишет журналист Джозеф Тревитик.

При этом аналитик отметил, что пока непонятно, какие именно модификации «Грома» получит Украина, и смогут ли они эффективно противостоять современным российским летательным аппаратам, в том числе беспилотным.

Также Тревитик обращает внимание на то, что «Гром» похож на ПЗРК «Игла», который уже есть в распоряжении Вооруженных сил Украины. Это позволит украинским военным сократить время на обучение пользованию новым вооружением.

Ранее сообщалось, что бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский подверг критике ФРГ из-за отказа поставлять Украине оружие и потребовал от немецкой стороны изменить свою позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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