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Россия перебросила на учения в Белоруссию ПВО С-400

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

В Минобороны России заявили, что Российская система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» доставлена в рамках учений в Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованный в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Республику Беларусь», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Там отметили, что со станции разгрузки российские военные совершат марш на штатной технике на полигон в Брестской области.

Ранее Вооруженные силы России и Белоруссии приступили к совместным военным учениям «Союзная решимость — 2022», которые проходят на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский».

Учения пройдут в два этапа. Со 2 по 9 февраля подразделения выполнят передислокацию, создадут группировки войск и организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов. Также планируется проверить готовность ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

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