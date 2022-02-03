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В ОПК рассказали о новейших торпедах, производство которых увеличат с 2023 года

Источник в ОПК: производство новейших торпед «Ихтиозавр» будет увеличено с 2023 года

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Министерство обороны России/РИА «Новости»

Производство новейших торпед «Ихтиозавр» будет увеличено с 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Объемы производства новейших торпед УЭТ-1 планируется значительно увеличить со следующего года. В связи с этим планируется подписание нового долгосрочного контракта, чтобы флот смог получить необходимое количество изделий», — сказал источник.

На данный момент завод «Дагдизель» в Дагестане планирует до 2023 года поставить для ВМФ России 73 торпеды.

Ранее сообщалось, что в ходе испытаний новую гиперзвуковую ракету «Циркон» запустили почти десять раз с надводных кораблей и два раза с подводной лодки.

Кроме того, по данным Северного флота, в 2021 году было проведено более 70 испытаний нового вооружения — в том числе гиперзвукового вооружения.

До этого стало известно, что мини-крейсер-носитель гиперзвуковых «Цирконов» пополнит российский флот.

После того, как будет проведена модернизация, судно будет иметь обширный арсенал. Корабль будет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон», испытания которой близятся к завершению. Также «Адмирала Чабаненко» оснастят крылатыми ракетами «Калибр» и Х-35. Кроме того, он получит уникальные ракеты-торпеды «Ответ».

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