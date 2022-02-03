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Турецкая артиллерия атаковала позиции курдских отрядов на севере Сирии

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Lefteris Pitarakis/AP

В окрестностях города Манбидж на севере Сирии артиллерия турецкой армии открыла огонь по позициям курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на курдское агентство Фират.

По данным агентства, турецкие войска выпустили 19 снарядов по поселку Шейх-Насер, другие 19 — по Эс-Сайяде и Йаланлы.

Данных о погибших и раненых мирных граждан и нанесенном материальном уроне не поступало.

Турецкая атака последовала в ответ на обстрелы бойцами СНС пограничного города Эль-Баб, который находится в 44 км от Алеппо. В среду, 2 февраля, погибли девять членов сирийских оппозиционных формирований, которые поддерживаются Анкарой, 32 – были ранены.

В октябре прошлого года Турция начала усиливать свое военное присутствие в Сирии. Сначала боевое подкрепление турецких сил прибыло в город Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасаке. Источники агентства SANA сообщали, что в регион переброшена различная техника, в том числе бронетранспортеры.

В ходе переброски над сирийско-турецкой границей были зафиксированы активные полеты БПЛА Турции. При этом сирийский город Рас Аль-Айн уже находится под контролем турецкой стороны.

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