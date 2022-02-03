Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Глава МИД Эстонии ответила на слова Захаровой о «недействительном»... 01:11
Российская прыгунья с трамплина раскритиковала сборную по хоккею... 01:11
Корабль «Орел» сбросят с вертолета четыре раза для проверки 00:59
Муж биатлонистки Буртасовой рассказал о проблемах спортсменки с вылетом... 00:50
В США назвали причину «гаванского синдрома» 00:49
Метеоролог рассказал о сроках наступления весны в России 00:49
Украине приходится «тайно» экспортировать гречку из России из-за проблем... 00:47
В Пентагоне заявили, что обострения ситуации на Украине по-прежнему можно... 00:42
В Китае синтезировали антитела против «омикрона» и новых штаммов COVID-19... 00:37
Малкин контактировал с зараженным COVID-19 Овечкиным 00:35

На Украине заявили, что российская армия превосходит силы НАТО

Украинский эксперт Перепелица заявил, что российская армия превосходит по мощи силы НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица заявил, что российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Ukrlife».

«Сегодня сухопутные войска вооруженных сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире», — рассказал Перепелица.

По словам эксперта, Россия способна «сломать» восточный флаг Североатлантического альянса. Перепелица подчеркнул, что для этого может хватить только сухопутных сил, а в танках и другом более тяжелом вооружении Россия имеет значительное преимущество над европейскими государствами.

Ранее издание Daily Express сравнило армии России и государств Североатлантического альянса по численности, а читатели газеты в комментариях призвали не связываться с Москвой.

Автор публикации Лайам Дойл также обвинил Кремль в агрессивных планах и действиях в отношении Киева и, сославшись на утверждения британского премьера Бориса Джонсона, заявил о расположении 60 ударных соединений российской армии вдоль границы с Украиной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть