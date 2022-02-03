На Украине заявили, что российская армия превосходит силы НАТО

Директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица заявил, что российская армия на сегодняшний день является самой мощной в мире. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Ukrlife».

«Сегодня сухопутные войска вооруженных сил России являются самыми мощными в мире, даже мощнее, чем армия США. У них самая мощная армия в мире», — рассказал Перепелица.

По словам эксперта, Россия способна «сломать» восточный флаг Североатлантического альянса. Перепелица подчеркнул, что для этого может хватить только сухопутных сил, а в танках и другом более тяжелом вооружении Россия имеет значительное преимущество над европейскими государствами.

Ранее издание Daily Express сравнило армии России и государств Североатлантического альянса по численности, а читатели газеты в комментариях призвали не связываться с Москвой.

Автор публикации Лайам Дойл также обвинил Кремль в агрессивных планах и действиях в отношении Киева и, сославшись на утверждения британского премьера Бориса Джонсона, заявил о расположении 60 ударных соединений российской армии вдоль границы с Украиной.