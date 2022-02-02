В Раде указали на серьезный «промах» Зеленского

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова заявила, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил не обладает силой, так как этот вопрос относится к полномочиям парламента. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она указала, что глава государства накануне «торжественно пообещал поднять армию с колен».

«Увы, похоже на очередную ложь и бестолковый пиар. Во-первых, численность ВСУ регулируется законом Верховной рады, а не указом президента. И (это) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства», — сказала парламентарий.

По ее мнению, заявление об увеличении армии на 100 тысяч человек без «тактико-экономических обоснований» похоже на обещание президента высадить миллиард деревьев.

«Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% — военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем», — заявила политик.

По ее словам, в настоящее время Украина не в состоянии профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше чем на 20%.

«О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?» – задалась вопросом Ионова.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии на 100 тыс. человек в следующие три года.