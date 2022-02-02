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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Раде указали на серьезный «промах» Зеленского

Депутат Рады Ионова заявила, что указ Зеленского об увеличении численности ВСУ не имеет силы

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president.gov.ua

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова заявила, что указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил не обладает силой, так как этот вопрос относится к полномочиям парламента. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она указала, что глава государства накануне «торжественно пообещал поднять армию с колен».

«Увы, похоже на очередную ложь и бестолковый пиар. Во-первых, численность ВСУ регулируется законом Верховной рады, а не указом президента. И (это) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства», — сказала парламентарий.

По ее мнению, заявление об увеличении армии на 100 тысяч человек без «тактико-экономических обоснований» похоже на обещание президента высадить миллиард деревьев.

«Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% — военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем», — заявила политик.

По ее словам, в настоящее время Украина не в состоянии профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше чем на 20%.

«О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?» – задалась вопросом Ионова.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ об увеличении численности украинской армии на 100 тыс. человек в следующие три года.

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