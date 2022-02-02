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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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«Военная мысль»: США могут начать масштабный конфликт на Украине силами НАТО

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РИА «Новости»

Пока Соединенным Штатам выгоден «вялотекущий» военный конфликт в Донбассе, но при формировании коалиции из членов НАТО, готовых воевать с Россией, они могут перейти к масштабному конфликту в регионе. Об этом пишет журнал «Военная мысль».

В материале отмечается, что из-за роста боевых возможностей российских войск НАТО и «государства-сателлиты», которые не входят в альянс, пытаются развязать военные конфликты низкой интенсивности в разных регионах мира.

«Для этого проводятся мероприятия по расширению «серой зоны» прежде всего по периметру России. В этой зоне, по сути, ведутся гибридные конфликты под лозунгом «ни войны, ни мира» (например, на Украине с планомерным усилением ее военной мощи странами НАТО) в ожидании удобного момента, когда можно перейти к эскалации», — пишут авторы статьи.

В статье утверждается, что США ведет последовательный курс на конфронтацию с Россией на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и в Центральной Азии для ослабления экономического и военного потенциала Москвы.

«На Украине для США пока выгодным является поддержание вялотекущего военного конфликта в Донбассе, поскольку в таком случае они последовательно укрепляют свои позиции по периметру юго-западных границ России, а в случае развязывания масштабного военного конфликта могут потерять управление марионеточным руководством Украины и, соответственно, данной территорией», — полагают авторы.

Однако, пишут они, когда сформируется коалиция из членов НАТО, которые готовые воевать с Россией, для Вашингтона станет целесообразным масштабный военный конфликт в регионе «без непосредственного участия в боевых действиях воинских формирований США».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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