В России создадут отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы

В нескольких дивизиях Западного военного округа создадут отдельные батальоны радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Первой такое формирование получила 3-я мотострелковая Висленская Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия. Сейчас ее подразделения стоят в Белгородской и Воронежских областях», — говорится в сообщении.

Позднее подобные воинские части появятся и в других соединениях ЗВО. Их оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы Р-330 «Житель», «Леер-3» и «Борисоглебск-2», которые могут подавлять сигналы спутниковой и сотовой связи, а также работу систем навигации, в том числе GPS.

По словам источников издания, батальоны радиоэлектронной борьбы позволят прикрыть западное направление России от высокоточного оружия вероятного противника.

Ранее сообщалось, что Россия якобы начала активно применять комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Р-330 «Житель» и РБ-341В «Леер-3» в Сирии, что затрудняет посадку самолетов в Израиле.

До этого ряд турецких СМИ сообщил, что российские военные развернули комплексы РЭБ в Казахстане для борьбы с боевиками. На видео отправки военных в зону миротворческой операции были зафиксированы именно «Леер-3» и «Житель».