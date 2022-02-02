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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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США не планируют отправлять свои войска на Украину

Представитель Белого дома Псаки: США не рассматривают отправку войск на Украину

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Global Look Press

Соединенные Штаты не рассматривают вариант применения своих вооруженных сил на Украине в одностороннем порядке в случае потенциальной агрессии России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Представителя Белого дома попросили уточнить, может ли Вашингтон применить военную силу для поддержки Киева в случае потенциальной агрессии России против Украины, на которую не распространяется обязательство по обеспечению коллективной обороны НАТО.

«Нет», — ответила Псаки.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Министерство обороны США пока не располагает никакими объявлениями касательно переброски американских военнослужащих в Европу из-за ситуации вокруг Украины. Представитель американского оборонного ведомства отказался назвать страны, в которые в будущем могут быть направлены войска Соединенных Штатов, однако подчеркнул, что США «ведут с ними тесные консультации», и пообещал, что если решение о переброске американских военнослужащих в итоге будет принято, то Пентагон будет «настолько прозрачен, насколько это возможно».

При этом 29 января президент США Джо Байден объявил, что войска США вскоре будут переброшены в Восточную Европу и страны НАТО.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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