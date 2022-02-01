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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский заявил о поставленных Великобританией противотанковых ракетах

Зеленский: Великобритания поставила Украине тысячи противотанковых ракет

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил во вторник, что Великобритания поставила Украине тысячи современных противотанковых ракет. Об этом сообщает ТАСС.

«Транспортные самолеты ВВС ее величества (королевы Великобритании) доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет», — заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. По его словам, Польша планирует передать Украине «несколько десятков тысяч штук» вооружения. При этом Солох не уточнил наименование боевых единиц.

Накануне новый председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель выступил за поставки Германией оружия Украине и изменении позиции по «Северному потоку — 2».
Он выразил мнение, что германские власти сейчас идут по пути наименьшего сопротивления, указывая на действующие в стране строгие правила экспорта вооружений.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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