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Польша присоединилась к поставкам оружия на Украину

Польша поставит Украине снаряды для систем ПВО, ПЗРК «Гром» и беспилотники

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Global Look Press

Бюро нацбезопасности Польши поставит Украине снаряды для систем ПВО и ПЗРК «Гром», а также беспилотники, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала «Польсат» заявил, что Польша поставит Украине боевые беспилотные летательные аппараты, а также боеприпасы для систем ПВО.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что кроме БПЛА и боеприпасов для ПВО, Украина может получить польские переносные зенитно-ракетные комплексы польского производства «Гром», основанные на советских ПЗРК «Игла-1». Значительная часть польских «Громов» создана из российских комплектующих.

Ранее еще три военно-транспортных самолета НАТО совершили рейсы на Украину.

Со второй половины текущего месяца тяжелые транспортные самолеты США и Британии совершили уже не менее 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

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