По факту гибели военного в Подмосковье завели уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту гибели военнослужащего в Подмосковье, говорится на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

По предварительным данным, старший прапорщик получил по приказу командира войсковой части 51890 оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.

«Находясь в расположении казармы, он произвел из пистолета случайный выстрел. Пуля попала в находившегося рядом ефрейтора, проходящего военную службу по призыву. От полученного ранения последний скончался», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовно дело возбудили по статье «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время военные осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Раннее стало известно, что от выстрела погиб 25-летний солдат-срочник Владислав Волков. Он служил в войсках противовоздушной обороны.