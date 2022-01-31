Польша предложила Украине военную помощь

Польша передала Украине предложение об оказании безвозмездной военно-технической поддержки, сообщает газета «Речь Посполита».

По информации польского Минобороны, Киев в настоящее время анализирует это предложение.

Реакция польской стороны поступила после того, как было опубликовано интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он заявил, что сегодня для Украины важна любая помощь, которая продемонстрирует Кремлю, что «агрессия будет дорого стоить». Он указал, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Польши. По его словам, у него планировалась встреча с польским коллегой Антонием Мацеревичем, однако ее отменили из-за того, что тот заболел COVID-19.

Резников также рассказал, что на фоне обострения ситуации на Украине многие западные страны уже оказывают Киеву помощь, в том числе поставками вооружения, и он надеется, что «польская армия сможет что-то передать Украине, не ослабив собственной обороноспособности».

Ранее стало известно, что США осуществят более 40 рейсов для поставки военной помощи Украине. В посольстве России в США подчеркнули, что передача Вашингтоном вооружения Украине «подстрекает» Киев к «авантюрам» против людей, живущих на территории Донбасса.

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