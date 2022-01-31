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Российские военные в Белоруссии начали развертывать пункты управления

Минобороны: защиту от условного противника обеспечивают подразделения ПВО на учениях в Белоруссии

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AP

В Минобороны Российской Федерации сообщили, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) начали развертывание в Белоруссии подвижных полевых пунктов управления на полигонах. Об этом пишет ТАСС. Сейчас на территории соседней страны проводится проверка сил реагирования Союзного государства.

Сообщается, что специалистами войск связи организована единая система управления войсками.

В российском военном ведомстве добавили, что в систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений на полигонах.

Отмечается, что все звенья системы управления обеспечены защищенной радиосвязью и проводными каналами. На всех пунктах управления функционирует видео-конференц-связь, что позволяет командирам передавать сигналы управления в режиме реального времени.

Также на месте были проведены инженерные работы и выполняются мероприятия маскировки.

В российском военном ведомстве заявили, что защиту от воздушного нападения условного противника обеспечивают подразделения ПВО.

29 января Россия ведет передислокацию подразделений Вооруженных сил в Белоруссию, в республику направлены зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С».

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