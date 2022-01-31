В России создан тренажер для отработки совместного прыжка двух парашютистов

Версию тренажера «Парашютист» для отработки совместного прыжка двух десантников создала корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Компания планирует поставлять разработку в военные училища Минобороны РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора корпорации по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

Пилотный тренажер для двух парашютистов сделан и стоит у производителя АО «Северный пресс» в Санкт-Петербурге, рассказал представитель КТРВ. По его словам, есть версия комплекса, позволяющая имитировать совместный прыжок для нескольких парашютистов.

«В настоящее время в стадии согласования вопрос о начале поставок тренажера в военные училища страны», — рассказал журналистам Хромов.

Минобороны уже использует установку «Парашютист» для одиночных прыжков. Отмечается, что на такой установке можно покататься, например, в парке «Патриот» в Подмосковье.

Первую установку «Парашютист» представили на форуме «Армия-2020».